Между ВСУ и армией РФ произошло 127 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 127.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Южно-Слобожанское и Лиманское.
- С начала суток зафиксировано 127 боевых столкновений, а также интенсивные обстрелы и атаки российских войск на позиции украинских войск.
- Проведено шесть боевых столкновений на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, с обстрелами реактивной системы залпового огня.
Актуальная ситуация на фронте 10 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.12.2025 по российскому вторжению
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг произвел 34 обстрела, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Дворичанское и в направлении Синельниково, Обуховки, Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается.
В Купянском направлении враг восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлении Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 22 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман продолжаются три боестолкновения.
На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.
На Константиновском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки, Ильиновки. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 35 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 32 атаки.
На Александровском направлении украинские защитники отражали 14 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Степное и в сторону Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного, одно боеприкосновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений в районе населенного пункта Солодкое и в направлении Зеленого, Гуляйполя. Два боестолкновения сейчас продолжаются.
На Ореховском направлении враг семь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку противника.
