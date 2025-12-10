Между ВСУ и армией РФ произошло 127 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 127 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 127.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Южно-Слобожанское и Лиманское.
  • С начала суток зафиксировано 127 боевых столкновений, а также интенсивные обстрелы и атаки российских войск на позиции украинских войск.
  • Проведено шесть боевых столкновений на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, с обстрелами реактивной системы залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 10 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.12.2025 по российскому вторжению

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг произвел 34 обстрела, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Дворичанское и в направлении Синельниково, Обуховки, Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается.

  • В Купянском направлении враг восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлении Петропавловки и Куриловки.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 22 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман продолжаются три боестолкновения.

  • На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

  • На Константиновском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки, Ильиновки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 35 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 32 атаки.

  • На Александровском направлении украинские защитники отражали 14 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Степное и в сторону Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного, одно боеприкосновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений в районе населенного пункта Солодкое и в направлении Зеленого, Гуляйполя. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг семь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

  • На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 110 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 810 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?