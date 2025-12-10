Между ВСУ и армией РФ произошло 127 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.12.2025 по российскому вторжению

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг произвел 34 обстрела, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Дворичанское и в направлении Синельниково, Обуховки, Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается.

В Купянском направлении враг восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлении Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 22 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман продолжаются три боестолкновения.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.