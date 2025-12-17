Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 90 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 17.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. Один бій триває.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне боєзіткнення триває.