Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 90 боєзіткнень від початку доби
З початку цієї доби відбулося 87 бойових зіткнень між українськими захисниками і окупантами РФ.

Головні тези:

  • З початку доби відбулося 87 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
  • Сили оборони відбили атаки противника поблизу різних населених пунктів на різних військових напрямках.
  • Ворожі війська активно обстрілювали позиції українських військ та населені пункти, в тому числі з реактивних систем залпового вогню.

Актуальна ситуація на фронті 17 грудня

Оперативна інформація станом на 16:00 17.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. Один бій триває.

  • Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне боєзіткнення триває.

  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Бої тривають у восьми локаціях.

  • На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів, чотири боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали населені пункти Підгаврилівка та Братське.

  • З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість атак окупантів в районах Гуляйполя та у бік Варварівки, ще два бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по населеному пункту Святопетрівка.

  • На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагались наступати у районі Плавнів. Авіація російських терористів завдала ударів керованими бомбами по цивільних об’єктах у Запоріжжі та селищі Кушугум.

