ВСУ поразили 2 пункта управления армии РФ и уничтожили более 1100 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили два района сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство и два пункта управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1392 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 15 декабря произошло 151 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 16 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 190 620 (+1 150) человек
танков — 11 421 (+9) ед.
боевых бронированных машин — 23 737 (+6) ед.
артиллерийских систем — 35 172 (+67) ед.
РСЗО — 1 570 (+0) ед.
средства ПВО — 1261 (+0) ед.
самолетов — 432 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 91 219 (+442) ед.
крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+1) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 70 182 (+177) ед.
специальная техника — 4 026 (+0) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб.
Кроме этого, было привлечено для поражения 5471 дронов-камикадзе и совершено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-