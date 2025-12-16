ВСУ поразили 2 пункта управления армии РФ и уничтожили более 1100 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили два района сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство и два пункта управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 16 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 190 620 (+1 150) человек

танков — 11 421 (+9) ед.

боевых бронированных машин — 23 737 (+6) ед.

артиллерийских систем — 35 172 (+67) ед.

РСЗО — 1 570 (+0) ед.

средства ПВО — 1261 (+0) ед.

самолетов — 432 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 91 219 (+442) ед.

крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+1) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 70 182 (+177) ед.

специальная техника — 4 026 (+0) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб.

Кроме этого, было привлечено для поражения 5471 дронов-камикадзе и совершено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 из реактивных систем залпового огня.