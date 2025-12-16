ЗСУ уразили 2 пункти управління армії РФ і знищили понад 1100 окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили 2 пункти управління армії РФ і знищили понад 1100 окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1 392 день повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом протягом 15 грудня відбулося 151 бойове зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 16 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 190 620 (+1 150) осіб

  • танків — 11 421 (+9) од.

  • бойових броньованих машин — 23 737 (+6) од.

  • артилерійських систем — 35 172 (+67) од.

  • РСЗВ — 1 570 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 261 (+0) од.

  • літаків — 432 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 91 219 (+442) од.

  • крилаті ракети — 4 073 (+0) од.

  • кораблі / катери  — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+1) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни  — 70 182 (+177) од.

  • спеціальна техніка — 4 026 (+0) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США обіцяють військову відповідь на нове вторгнення Росії в Україну
США пообіцяли, що захистять Україну від РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну 69 ударними дронами
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ та України - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський окреслив ключову червону лінію у переговорах із США та РФ
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?