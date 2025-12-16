ЗСУ уразили 2 пункти управління армії РФ і знищили понад 1100 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 16 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 190 620 (+1 150) осіб

танків — 11 421 (+9) од.

бойових броньованих машин — 23 737 (+6) од.

артилерійських систем — 35 172 (+67) од.

РСЗВ — 1 570 (+0) од.

засоби ППО — 1 261 (+0) од.

літаків — 432 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 91 219 (+442) од.

крилаті ракети — 4 073 (+0) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 2 (+1) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 70 182 (+177) од.

спеціальна техніка — 4 026 (+0) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 — із реактивних систем залпового вогню.