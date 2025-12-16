ЗСУ уразили 2 пункти управління армії РФ і знищили понад 1100 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1 392 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 15 грудня відбулося 151 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 16 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 190 620 (+1 150) осіб
танків — 11 421 (+9) од.
бойових броньованих машин — 23 737 (+6) од.
артилерійських систем — 35 172 (+67) од.
РСЗВ — 1 570 (+0) од.
засоби ППО — 1 261 (+0) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 91 219 (+442) од.
крилаті ракети — 4 073 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+1) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 182 (+177) од.
спеціальна техніка — 4 026 (+0) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб.
Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 — із реактивних систем залпового вогню.
