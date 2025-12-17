ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 грудня

Оперативна інформація станом на 22:00 17.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3145 дронів-камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 78 окупантів, із них 42 — безповоротно.

Також українські воїни знешкодили:

танк,

3 артилерійські системи,

35 БпЛА,

6 одиниць автомобільної техніки,

наземний роботизований комплекс.

Окрім того, українські захисники уразили 12 укриттів для особового складу та склад боєприпасів противника.