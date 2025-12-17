ЗСУ ліквідували ще 1730 російських загарбників — інфографіка
ЗСУ ліквідували ще 1730 російських загарбників — інфографіка

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що українські воїни протягом минулої доби відмінусували 1 730 російських окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1 393 день повномасштабної війни РФ проти України. 
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 17 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 192 350 (+1 730) осіб

  • танків — 11 427 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 758 (+21) од.

  • артилерійських систем — 35 205 (+33) од.

  • РСЗВ — 1 571 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 262 (+1) од.

  • літаків — 432 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 91 386 (+167) од.

  • крилаті ракети — 4 073 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 361 (+179) од.

  • спеціальна техніка — 4 027 (+1) од.

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе.

