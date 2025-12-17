ЗСУ ліквідували ще 1730 російських загарбників — інфографіка

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що українські воїни протягом минулої доби відмінусували 1 730 російських окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1 393 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 17 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 192 350 (+1 730) осіб
танків — 11 427 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 758 (+21) од.
артилерійських систем — 35 205 (+33) од.
РСЗВ — 1 571 (+1) од.
засоби ППО — 1 262 (+1) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 91 386 (+167) од.
крилаті ракети — 4 073 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 361 (+179) од.
спеціальна техніка — 4 027 (+1) од.
Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе.
