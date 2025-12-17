ВСУ ликвидировали еще 1730 российских захватчиков — инфографика
Украина
ВСУ ликвидировали еще 1730 российских захватчиков — инфографика

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 17 декабря 2025 года
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 1 730 российских оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники армии РФ.

  • Начался 1393 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 17 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 192 350 (+1 730) человек

  • танков — 11 427 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 758 (+21) ед.

  • артиллерийских систем — 35 205 (+33) ед.

  • РСЗО — 1 571 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1262 (+1) ед.

  • самолетов — 432 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 91 386 (+167) ед.

  • крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 361 (+179) ед.

  • специальная техника — 4 027 (+1) ед.

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3729 обстрелов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.

