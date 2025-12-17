ВСУ ликвидировали еще 1730 российских захватчиков — инфографика

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 1 730 российских оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1393 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 17 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 192 350 (+1 730) человек
танков — 11 427 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 23 758 (+21) ед.
артиллерийских систем — 35 205 (+33) ед.
РСЗО — 1 571 (+1) ед.
средства ПВО — 1262 (+1) ед.
самолетов — 432 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 91 386 (+167) ед.
крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 70 361 (+179) ед.
специальная техника — 4 027 (+1) ед.
Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 3729 обстрелов, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.
