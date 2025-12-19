Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении за последние сутки.
- Было зафиксировано 148 боевых столкновений, где украинские защитники ликвидировали значительное количество вражеской техники.
- Противник осуществил 26 авиационных ударов и более 3200 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 19 декабря
Оперативная информация по состоянию на 22:00 19.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 3472 дронов-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.
В трех локациях бои не утихают до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 окупантов, из которых 66 — безвозвратно.
Кроме того, украинские воины уничтожили:
6 единиц автомобильной техники,
2 мотоцикла,
26 беспилотных летательных аппаратов,
9 единиц специальной техники,
одно укрытие личного состава,
три состава боеприпасов противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-