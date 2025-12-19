Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 19 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 19.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 3472 дронов-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Зверевое, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгородного, НовоШахматного, Светлого, Гришиного, Новопавловки. Поделиться

В трех локациях бои не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 окупантов, из которых 66 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

6 единиц автомобильной техники,

2 мотоцикла,

26 беспилотных летательных аппаратов,

9 единиц специальной техники,

одно укрытие личного состава,

три состава боеприпасов противника.