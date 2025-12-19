Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Украинские воины обезвредили более 100 оккупантов на Покровском направлении за последние сутки.
  • Было зафиксировано 148 боевых столкновений, где украинские защитники ликвидировали значительное количество вражеской техники.
  • Противник осуществил 26 авиационных ударов и более 3200 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 19 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22:00 19.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли 26 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 3472 дронов-камикадзе и осуществили 3237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Противник атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Зверевое, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгородного, НовоШахматного, Светлого, Гришиного, Новопавловки.

В трех локациях бои не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 окупантов, из которых 66 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

  • 6 единиц автомобильной техники,

  • 2 мотоцикла,

  • 26 беспилотных летательных аппаратов,

  • 9 единиц специальной техники,

  • одно укрытие личного состава,

  • три состава боеприпасов противника.

Повреждены шесть единиц автомобильной техники и одиннадцать укрытий противника.

