Українські воїни знешкодили понад 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 19 грудня

Оперативна інформація станом на 22:00 19.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 26 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 3472 дронів-камікадзе та здійснили 3237 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, НовоШахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки. Поширити

У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 106 окупантів, з яких 66 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

6 одиниць автомобільної техніки,

2 мотоцикли,

26 безпілотних літальних апаратів,

9 одиниць спеціальної техніки,

одне укриття особового складу,

три склади боєприпасів противника.