Українські воїни знешкодили 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 237 бойових зіткнень на фронті між ЗСУ та армією РФ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 26.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники завдали одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

4 одиниці автомобільного транспорту,

26 безпілотних літальних апаратів,

2 термінали супутникового зв’язку,

антену управління БпЛА,

2 пункти управління,

склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.