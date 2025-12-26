Українські воїни знешкодили 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 237 бойових зіткнень на фронті між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- Під час бойових дій на Покровському напрямку українські воїни невдовзі здолали 100 окупантів РФ, призвівши до 71 безповоротної втрати для ворога.
- Загалом за цю добу на фронті відбулося 237 зіткнень між ЗСУ та армією РФ, з них 50 спроб прориву ворожого фронту на Покровському напрямку.
- Сили оборони українських військ успішно відбили спроби росіян прорвати українську оборону в декількох районах населених пунктів, де тривають три бойові зіткнення.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту
Оперативна інформація станом на 22:00 26.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Загарбники завдали одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.
Три бойові зіткнення тривають дотепер.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 — безповоротно.
Наші захисники знищили:
4 одиниці автомобільного транспорту,
26 безпілотних літальних апаратів,
2 термінали супутникового зв’язку,
антену управління БпЛА,
2 пункти управління,
склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-