Українські воїни знешкодили 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Україна
Українські воїни знешкодили 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Загалом від початку цієї доби відбулося 237 бойових зіткнень на фронті між ЗСУ та армією РФ.

Головні тези:

  • Під час бойових дій на Покровському напрямку українські воїни невдовзі здолали 100 окупантів РФ, призвівши до 71 безповоротної втрати для ворога.
  • Загалом за цю добу на фронті відбулося 237 зіткнень між ЗСУ та армією РФ, з них 50 спроб прориву ворожого фронту на Покровському напрямку.
  • Сили оборони українських військ успішно відбили спроби росіян прорвати українську оборону в декількох районах населених пунктів, де тривають три бойові зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку фронту

Оперативна інформація станом на 22:00 26.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники завдали одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 147 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2 275 дронів-камікадзе та здійснили 2 382 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

  • 4 одиниці автомобільного транспорту,

  • 26 безпілотних літальних апаратів,

  • 2 термінали супутникового зв’язку,

  • антену управління БпЛА,

  • 2 пункти управління,

  • склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Також уразили артилерійську систему, бойову броньовану машину, автомобіль та шість укриттів для особового складу ворога.

