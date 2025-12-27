ЗСУ ліквідували майже 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 27 грудня

Оперативна інформація станом на 22:00 27.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники завдали двох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3188 дронів-камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 31 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

Два боєзіткнення тривають дотепер.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 106 окупантів, з яких 77 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

РСЗВ,

2 одиниці автомобільного транспорту,

самохідну артилерійську установку,

21 БпЛА,

пункт управління.