У ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде

Российские войска в течение суток 49 раз атаковали позиции сил обороны Украины на востоке. Украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают неприятеля на подступах к Мирнограду.

ВСУ держат северные районы Покровска

Подразделения Сил обороны Украины сдерживают активное наступление противника и с начала текущих суток отразили 49 вражеских штурмов.

Об этом сообщает Группировка войск "Восток".

Самые ожесточенные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где украинские защитники ведут активную оборону и наносят врагу значительные потери в живой силе. Поделиться

На Покровском направлении российские войска 16 раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Белицкого. Одно боеприкосновение по состоянию на вечер продолжается.

В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска.

В Мирнограде украинские подразделения надежно держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу.

Отдельно отмечается, что логистическая ситуация остается сложной, однако командование принимает меры по расширению логистических коридоров в направлении Мирнограда, чтобы усилить возможности снабжения и поддержки подразделений.

Направление остается одним из ключевых на востоке Украины из-за стратегического значения населенных пунктов и логистических путей. В последние недели российские войска усилили давление в этом районе, пытаясь прорвать украинскую оборону и усложнить обеспечение ВСУ.

Ранее в Группировке войск "Восток" сообщали о росте количества штурмовых действий противника и активном применении пехоты при поддержке артиллерии.

В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери и не допуская продвижения в глубь обороны.