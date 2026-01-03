У ВСУ описали боевую ситуацию в Покровске и Мирнограде

Российские войска в течение суток 49 раз атаковали позиции сил обороны Украины на востоке. Украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают неприятеля на подступах к Мирнограду.
Главные тезисы
ВСУ держат северные районы Покровска
Подразделения Сил обороны Украины сдерживают активное наступление противника и с начала текущих суток отразили 49 вражеских штурмов.
Об этом сообщает Группировка войск "Восток".
На Покровском направлении российские войска 16 раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Белицкого. Одно боеприкосновение по состоянию на вечер продолжается.
В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска.
В Мирнограде украинские подразделения надежно держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу.
Отдельно отмечается, что логистическая ситуация остается сложной, однако командование принимает меры по расширению логистических коридоров в направлении Мирнограда, чтобы усилить возможности снабжения и поддержки подразделений.
Направление остается одним из ключевых на востоке Украины из-за стратегического значения населенных пунктов и логистических путей. В последние недели российские войска усилили давление в этом районе, пытаясь прорвать украинскую оборону и усложнить обеспечение ВСУ.
Ранее в Группировке войск "Восток" сообщали о росте количества штурмовых действий противника и активном применении пехоты при поддержке артиллерии.
В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери и не допуская продвижения в глубь обороны.
