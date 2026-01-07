Нищівні втрати. Українські десантники зірвали штурм армії РФ під Покровськом — відео

Підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали російський штурм на Покровському напрямку. Росіяни втратили майже 60 солдатів, кілька танків та бронемашин.
Головні тези:
- Українські десантники зірвали російський штурм на Покровському напрямку, завдавши значних втрат противнику.
- Під час спроби масованого штурму з використанням броньованої техніки росіяни втратили майже 60 солдатів, кілька танків та бронемашин.
- Десантники успішно відбили ворожий штурм завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів та підрозділів безпілотних систем.
ДШВ зірвали черговий російський штурм під Покровськом
Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що в смузі відповідальності 46-ї ОАЕМБр російські окупанти здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Ворог кинув разом із живою силою танки та бронемашини.
Росіяни в процесі спроби штурму зазнали серйозних втрат.
Було знищено:
2 танки;
2 бронемашини;
3 одиниці легкої автомобільної техніки ("Буханки");
ліквідовано 59 окупантів;
поранено 6 окупантів.
Наша робота триває. 46 ОАЕМБр й надалі буде знищувати противника, який намагається просунутися вперед, і робити все необхідне, щоб штурми закінчувалися для нього лише провалом та втратами.
