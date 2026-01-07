Нищівні втрати. Українські десантники зірвали штурм армії РФ під Покровськом — відео
Нищівні втрати. Українські десантники зірвали штурм армії РФ під Покровськом — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
десантники

Підрозділи 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали російський штурм на Покровському напрямку. Росіяни втратили майже 60 солдатів, кілька танків та бронемашин.

Головні тези:

  • Українські десантники зірвали російський штурм на Покровському напрямку, завдавши значних втрат противнику.
  • Під час спроби масованого штурму з використанням броньованої техніки росіяни втратили майже 60 солдатів, кілька танків та бронемашин.
  • Десантники успішно відбили ворожий штурм завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів та підрозділів безпілотних систем.

ДШВ зірвали черговий російський штурм під Покровськом

Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що в смузі відповідальності 46-ї ОАЕМБр російські окупанти здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Ворог кинув разом із живою силою танки та бронемашини.

Подільські десантники "палко зустріли" непроханих гостей. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом ворожий штурм було відбито.

Росіяни в процесі спроби штурму зазнали серйозних втрат.

Було знищено:

  • 2 танки;

  • 2 бронемашини;

  • 3 одиниці легкої автомобільної техніки ("Буханки");

  • ліквідовано 59 окупантів;

  • поранено 6 окупантів.

Наша робота триває. 46 ОАЕМБр й надалі буде знищувати противника, який намагається просунутися вперед, і робити все необхідне, щоб штурми закінчувалися для нього лише провалом та втратами.

