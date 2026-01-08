Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг произвел 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.

На Купянском направлении противник однажды пытался идти вперед на позиции наших войск в сторону Купянска, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.