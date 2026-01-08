Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 54 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • Покровское и Гуляйпольское направления являются наиболее напряженными на фронте в Украине.
  • Силы обороны отразили ряд штурмовых действий российских захватчиков на Покровском направлении.
  • Гуляйпольское направление также остается под угрозой из-за боевых столкновений и вражеских атак.

Актуальная ситуация на фронте 8 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг произвел 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.

  • На Купянском направлении противник однажды пытался идти вперед на позиции наших войск в сторону Купянска, получил отпор.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Константиновском направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 16 атак противника.

  • На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Согласие, Рыбное, Егоровка. Наши воины отразили три вражеских штурма, еще три боестолкновения продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе и Варваровке. Два боестолкновения продолжаются. Вражеские авиаудары подверглись Юльевке, Рождественскому, Горькому, Верхней Терсу, Любицкому и Железнодорожному.

  • На Приднепровском направлении противник однажды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили в 140 боестолкновений с оккупантами
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?