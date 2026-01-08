Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими на фронте

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 54 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Покровское и Гуляйпольское направления являются наиболее напряженными на фронте в Украине.
- Силы обороны отразили ряд штурмовых действий российских захватчиков на Покровском направлении.
- Гуляйпольское направление также остается под угрозой из-за боевых столкновений и вражеских атак.
Актуальная ситуация на фронте 8 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг произвел 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголовка.
На Купянском направлении противник однажды пытался идти вперед на позиции наших войск в сторону Купянска, получил отпор.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.
На Константиновском направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодежское, Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 16 атак противника.
На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Согласие, Рыбное, Егоровка. Наши воины отразили три вражеских штурма, еще три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Солодке, Гуляйполе и Варваровке. Два боестолкновения продолжаются. Вражеские авиаудары подверглись Юльевке, Рождественскому, Горькому, Верхней Терсу, Любицкому и Железнодорожному.
На Приднепровском направлении противник однажды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.
