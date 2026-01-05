ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 80 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают отражать атаки армии РФ на различных направлениях.
  • Согласно информации Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 80 боевых столкновений.
  • Противники предпринимали попытки наступления в ряде населенных пунктов, однако украинские силы обороны успешно сдерживают их действия.

Актуальная ситуация на фронте 5 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 31 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе Волчанска.

  • На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался идти вперед в сторону Куриловки и Купянска.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. В настоящее время одно сражение продолжается.

  • На Славянском направлении Силы обороны отражали две атаки противника близ Закотного, один бой продолжается.

  • На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Берестки и Софиевки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Уютное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Гришино. Силы обороны сдерживают давление противника и уже остановили 20 атак.

  • Сегодня на Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое и Согласие.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 16 атак россиян в районах Успеновки, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБы получили Железнодорожное и Рождественское.

  • В Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

