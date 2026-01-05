ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 05.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Берестки и Софиевки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отражали две атаки противника близ Закотного, один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. В настоящее время одно сражение продолжается.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался идти вперед в сторону Куриловки и Купянска.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 31 обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Уютное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Гришино. Силы обороны сдерживают давление противника и уже остановили 20 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое и Согласие.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 16 атак россиян в районах Успеновки, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБы получили Железнодорожное и Рождественское.