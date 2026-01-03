ВСУ отразили 33 атаки армии РФ на Гуляйпольском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 41 авиационный удар с применением 110 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3440 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2341 обстрел.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отражали 16 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

В Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеривки и Куриловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отражали четыре атаки врага в районах Дроновки и в сторону Закотного Никифоровки.