ВСУ отразили 33 атаки армии РФ на Гуляйпольском направлении в течение суток

С начала суток на фронте в целом произошло 191 боевое столкновение.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 33 атаки армии Российской Федерации на Гуляйпольском направлении за последние сутки.
- На фронте произошло 191 боевое столкновение, противник совершил большое количество обстрелов и ударов.
Актуальная ситуация на фронте 3 января
Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
По уточненной информации, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 41 авиационный удар с применением 110 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3440 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2341 обстрел.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отражали 16 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
В Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеривки и Куриловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Лиманском направлении враг совершил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.
На Славянском направлении наши воины отражали четыре атаки врага в районах Дроновки и в сторону Закотного Никифоровки.
Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 31 штурмовое и наступательное действие в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Уют, Филиал и в сторону Белицкого. Сейчас идет бой в четырех локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 33 кафира, из них 19 — безвозвратно. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, наши бойцы поразили одну единицу специальной техники противника и 4 укрытия личного состава.
На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Вороне, Вишневое, Сладкое, Согласие и Рыбное и в сторону населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, еще два боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 33 боевых столкновения, враг пытается продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Воздвижовка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождество, Белогорье.
На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Степного и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки.
