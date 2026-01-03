Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник тринадцать раз атаковал укрепление наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.

В Купянском направлении враг сегодня совершил десять наступательных действий в районе населенных пунктов Синьковка, Новая Кругляковка и в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеривки и Куриловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев в районе Новоселовки, Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Ольговка, Дробышево, Ставки. Сейчас еще продолжаются 5 боеприкосновений.

На Славянском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки и в сторону Закотного.