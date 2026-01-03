Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боев с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боев с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 104.

Главные тезисы

  • С начала суток зарегистрировано 104 боевых столкновения вдоль всей линии фронта.
  • Российские войска совершили атаки по различным направлениям, включая районы населенных пунктов и укреплений защитников.
  • Боевые действия протекают на нескольких направлениях, включая Южно-Слобожанское, Купянское и Гуляйпольское.

Актуальная ситуация на фронте 3 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник тринадцать раз атаковал укрепление наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • В Купянском направлении враг сегодня совершил десять наступательных действий в районе населенных пунктов Синьковка, Новая Кругляковка и в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеривки и Куриловки.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев в районе Новоселовки, Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Ольговка, Дробышево, Ставки. Сейчас еще продолжаются 5 боеприкосновений.

  • На Славянском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки и в сторону Закотного.

  • На Константиновском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

  • На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону Белицкого. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Александровском направлении наши защитники отражали восемь атак врага в районах населённых пунктов Ялта, Вороне, Вишневое, Согласие и Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано 19 боевых столкновений в районе Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого, пять из которых в настоящее время продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Воздвижовка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественство.

  • На Ореховском направлении с начала суток зафиксировано два боеприкосновения в районах Степного и Новоандреевки.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

