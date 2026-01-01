ВСУ обезвредили более 418 тыс оккупантов РФ в 2025 году

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага. За 2025 год российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины продолжают эффективно действовать против российских оккупантов, уничтожив в 2025 году более 418 тыс. военных.
- Устойчивость, согласие и профессионализм всех составляющих ВСУ стали ключевыми факторами в достижении успеха в борьбе с оккупантами.
- Российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике, убытки включают в себя убитых и раненых военных, разрушенные танки, самолеты и другую технику.
Потери РФ в войне против Украины в течение 2025 года
Благодаря устойчивости и слаженной профессиональной работе всех составляющих Сил обороны потери окупантов за 2025 год составили:
личный состав — 418 170 убитыми и ранеными
танки — 1 816
ББМ — 3 806
артсистемы — 14 146
РСЗО — 331
средства ПВО — 234
самолеты — 65
вертолеты — 17
БпЛА оперативного уровня — 77 322
крылатые ракеты — 1 133
подводные лодки.
автотехника — 39 743
спецтехника — 363
Каждый уничтоженный кафир, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу.
