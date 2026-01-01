ВСУ обезвредили более 418 тыс оккупантов РФ в 2025 году
ВСУ обезвредили более 418 тыс оккупантов РФ в 2025 году

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага. За 2025 год российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины продолжают эффективно действовать против российских оккупантов, уничтожив в 2025 году более 418 тыс. военных.
  • Устойчивость, согласие и профессионализм всех составляющих ВСУ стали ключевыми факторами в достижении успеха в борьбе с оккупантами.
  • Российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике, убытки включают в себя убитых и раненых военных, разрушенные танки, самолеты и другую технику.

Потери РФ в войне против Украины в течение 2025 года

Благодаря устойчивости и слаженной профессиональной работе всех составляющих Сил обороны потери окупантов за 2025 год составили:

Потери армии РФ в Украине в течение 2025 года

  • личный состав — 418 170 убитыми и ранеными

  • танки — 1 816

  • ББМ — 3 806

  • артсистемы — 14 146

  • РСЗО — 331

  • средства ПВО — 234

  • самолеты — 65

  • вертолеты — 17

  • БпЛА оперативного уровня — 77 322

  • крылатые ракеты — 1 133

  • подводные лодки.

  • автотехника — 39 743

  • спецтехника — 363

Каждый уничтоженный кафир, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу.

