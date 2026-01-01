ЗСУ знешкодили понад 418 тис окупантів РФ у 2025 році
ЗСУ знешкодили понад 418 тис окупантів РФ у 2025 році

Сили оборони України продовжують нищити ворога. За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно протистояли окупантам у 2025 році, знищивши понад 418 тисяч російських військових.
  • Стійкість, злагода та професіоналізм усіх складових ЗСУ були ключовими факторами в досягненні цих успіхів.
  • Протягом 2025 року російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці: від убитих та поранених осіб до знищених танків, літаків та спецтехніки.

Втрати РФ у війні проти України протягом 2025 року

Завдяки стійкості й злагодженій професійній роботі усіх складових Сил оборони втрати окупантів за 2025 рік склали:

Втрати армії РФ в Україні протягом 2025 року

  • особовий склад — 418 170 убитими та пораненими

  • танки — 1 816

  • ББМ — 3 806

  • артсистеми — 14 146

  • РСЗВ — 331

  • засоби ППО — 234

  • літаки — 65

  • гелікоптери — 17

  • БпЛА оперативного рівня — 77 322

  • крилаті ракети — 1 133

  • підводні човни — 1

  • автотехніка — 39 743

  • спецтехніка — 363

Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу.

