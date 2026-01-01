ЗСУ знешкодили понад 418 тис окупантів РФ у 2025 році

Сили оборони України продовжують нищити ворога. За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно протистояли окупантам у 2025 році, знищивши понад 418 тисяч російських військових.
- Стійкість, злагода та професіоналізм усіх складових ЗСУ були ключовими факторами в досягненні цих успіхів.
- Протягом 2025 року російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці: від убитих та поранених осіб до знищених танків, літаків та спецтехніки.
Втрати РФ у війні проти України протягом 2025 року
Завдяки стійкості й злагодженій професійній роботі усіх складових Сил оборони втрати окупантів за 2025 рік склали:
особовий склад — 418 170 убитими та пораненими
танки — 1 816
ББМ — 3 806
артсистеми — 14 146
РСЗВ — 331
засоби ППО — 234
літаки — 65
гелікоптери — 17
БпЛА оперативного рівня — 77 322
крилаті ракети — 1 133
підводні човни — 1
автотехніка — 39 743
спецтехніка — 363
Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу.
