ВСУ вступили почти в 90 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток
ВСУ вступили почти в 90 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 89.

Главные тезисы

  • ВСУ отразили 47 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
  • Бои продолжаются на Гуляйпольском направлении и других локациях.
  • Противник совершил атаки и обстрелы по различным направлениям, провалившись в большинстве случаев.

Актуальная ситуация на фронте 29 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака противника, также враг совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилепка, два боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении наши защитники отразили четыре наступательных действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Колодец, Заречное и в сторону Ямполя. В настоящее время два боевых столкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки. Авиаудара КАБами потерпела Николаевка.

  • На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Силы обороны отразили 13 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Новосергеевка и в сторону Филиала, бои продолжаются.

  • На Александровском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Оккупанты наступили в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и Белогорье, в некоторых локациях бои не утихают до сих пор. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка и Новое Поле.

  • На Ореховском направлении с начала суток враг предпринял одну попытку наступления вблизи Степного, также ударил КАБами по населенному пункту Орехов.

  • На Приднепровском направлении две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.

