ВСУ вступили почти в 90 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака противника, также враг совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилепка, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре наступательных действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Колодец, Заречное и в сторону Ямполя. В настоящее время два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки. Авиаудара КАБами потерпела Николаевка.