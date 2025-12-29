ВСУ вступили почти в 90 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 89.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 47 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
- Бои продолжаются на Гуляйпольском направлении и других локациях.
- Противник совершил атаки и обстрелы по различным направлениям, провалившись в большинстве случаев.
Актуальная ситуация на фронте 29 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака противника, также враг совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилепка, два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отразили четыре наступательных действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Колодец, Заречное и в сторону Ямполя. В настоящее время два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки. Авиаудара КАБами потерпела Николаевка.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Силы обороны отразили 13 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Новосергеевка и в сторону Филиала, бои продолжаются.
На Александровском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Оккупанты наступили в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и Белогорье, в некоторых локациях бои не утихают до сих пор. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка и Новое Поле.
На Ореховском направлении с начала суток враг предпринял одну попытку наступления вблизи Степного, также ударил КАБами по населенному пункту Орехов.
На Приднепровском направлении две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.
