Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 62 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток зафиксировано 62 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Против вооруженных сил Украины было совершено 62 обстрела по различным направлениям фронта.
  • Бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Старицу, Волчанск и другие.

Актуальная ситуация на фронте 27 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 62 обстрела.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки и Дробышево. Силы обороны уже приостановили две попытки продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

  • На Славянском направлении в настоящее время идет бой в районе Серебрянки.

  • На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Васюковки и Предтечино.

  • На Константиновском направлении захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.

  • Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, два боестолкновения продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку врага в районе Щербаков.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в районе Антоновского моста.

