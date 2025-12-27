Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Васюковки и Предтечино.

На Славянском направлении в настоящее время идет бой в районе Серебрянки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки и Дробышево. Силы обороны уже приостановили две попытки продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Купянском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Константиновском направлении захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и в сторону Софиевки и Степановки. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.

Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку врага в районе Щербаков.