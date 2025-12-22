ВСУ уничтожили 1120 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 1120 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 22 декабря 2025 достигли около 1 197 860 человек, 1120 из них – ликвидированы за последние сутки.

Главные тезисы

  • ВСУ ликвидировали еще 1120 окупантов РФ в течение суток.
  • Также уничтожены 3 танка и 10 артиллерийских систем.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ в войне против Украины

Также по состоянию на 22 декабря украинские защитники уничтожили:

  • танков — 11 438 (+3),

  • боевых бронированных машин — 23 772 (+2),

  • артиллерийских систем — 35 308 (+10),

  • РСЗО — 1 575 (+0),

  • средств ПВО — 1 263 (+0),

  • самолетов — 432 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 713 (+109),

  • крылатых ракет — 4 073 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 70 853 (+64),

  • специальной техники армии РФ — 4029 (+0).

