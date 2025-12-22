ВСУ уничтожили 1120 оккупантов РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 22 декабря 2025 достигли около 1 197 860 человек, 1120 из них – ликвидированы за последние сутки.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали еще 1120 окупантов РФ в течение суток.
- Также уничтожены 3 танка и 10 артиллерийских систем.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также по состоянию на 22 декабря украинские защитники уничтожили:
танков — 11 438 (+3),
боевых бронированных машин — 23 772 (+2),
артиллерийских систем — 35 308 (+10),
РСЗО — 1 575 (+0),
средств ПВО — 1 263 (+0),
самолетов — 432 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 713 (+109),
крылатых ракет — 4 073 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 70 853 (+64),
специальной техники армии РФ — 4029 (+0).
