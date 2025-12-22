ЗСУ знищили 1120 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2025-го сягнули близько 1 197 860 осіб, 1120 з них – ліквідовані за останню добу.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували ще 1120 окупантів РФ протягом доби.
- Також знищено 3 танки та 10 артилерійських систем.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також станом на 22 грудня українські захисники знищили:
танків — 11 438 (+3),
бойових броньованих машин — 23 772 (+2),
артилерійських систем — 35 308 (+10),
РСЗВ — 1 575 (+0),
засобів ППО — 1 263 (+0),
літаків — 432 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 92 713 (+109),
крилатих ракет — 4 073 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки й автоцистерн — 70 853 (+64),
спеціальної техніки армії РФ — 4 029 (+0).
