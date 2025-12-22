ЗСУ знищили 1120 окупантів РФ протягом доби
ЗСУ знищили 1120 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2025-го сягнули близько 1 197 860 осіб, 1120 з них – ліквідовані за останню добу.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували ще 1120 окупантів РФ протягом доби.
  • Також знищено 3 танки та 10 артилерійських систем.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати РФ у війні проти України

Також станом на 22 грудня українські захисники знищили:

  • танків — 11 438 (+3),

  • бойових броньованих машин — 23 772 (+2),

  • артилерійських систем — 35 308 (+10),

  • РСЗВ — 1 575 (+0),

  • засобів ППО — 1 263 (+0),

  • літаків — 432 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 92 713 (+109),

  • крилатих ракет — 4 073 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки й автоцистерн — 70 853 (+64),

  • спеціальної техніки армії РФ — 4 029 (+0).

