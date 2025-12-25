ВСУ уничтожили еще 860 оккупантов и 59 артсистем РФ
ВСУ уничтожили еще 860 оккупантов и 59 артсистем РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
За последние сутки, с 24 на 25 декабря, россияне потеряли на фронте еще 860 солдат. Также ВСУ уничтожили 59 артсистем, 149 единиц автотехники и 600 дронов.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины уничтожили 860 окупантов РФ в течение суток.
  • Также захватчики потеряли 149 единиц автотехники и 59 артсистем.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отчет Генштаба

Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 201 230 (+860) человек.

  • танков — 11 456 (+7)

  • боевых бронированных машин — 23 801 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 35 435 (+59) ед.

  • РСЗО — 1 579 (+0) ед.

  • средств ПВО — 1263 (+0) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 94 797 (+600) ед.

  • крылатых ракет — 4 107 (+0) ед.

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 71 274 (+149) ед.

  • специальной техники — 4029 (+0) ед.

