ВСУ уничтожили еще 860 оккупантов и 59 артсистем РФ

За последние сутки, с 24 на 25 декабря, россияне потеряли на фронте еще 860 солдат. Также ВСУ уничтожили 59 артсистем, 149 единиц автотехники и 600 дронов.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины уничтожили 860 окупантов РФ в течение суток.
- Также захватчики потеряли 149 единиц автотехники и 59 артсистем.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 201 230 (+860) человек.
танков — 11 456 (+7)
боевых бронированных машин — 23 801 (+5) ед.
артиллерийских систем — 35 435 (+59) ед.
РСЗО — 1 579 (+0) ед.
средств ПВО — 1263 (+0) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 94 797 (+600) ед.
крылатых ракет — 4 107 (+0) ед.
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 71 274 (+149) ед.
специальной техники — 4029 (+0) ед.
