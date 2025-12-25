ЗСУ знищили ще 860 окупантів та 59 артсистем РФ
ЗСУ знищили ще 860 окупантів та 59 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

За останню добу, з 24 на 25 грудня, росіяни втратили на фронті ще 860 солдатів. Також ЗСУ знищили 59 артсистеми, 149 одиниць автотехніки та 600 дронів.

Головні тези:

  • Сили оборони України знищили 860 окупантів РФ протягом доби.
  • Також загарбники втратили 149 одиниць автотехніки та 59 артсистем.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Звіт Генштабу

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу — близько 1 201 230 (+860) осіб.

  • танків — 11 456 (+7)

  • бойових броньованих машин — 23 801 (+5) од.

  • артилерійських систем — 35 435 (+59) од.

  • РСЗВ — 1 579 (+0) од.

  • засобів ППО — 1 263 (+0) од.

  • літаків — 434 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 94 797 (+600) од.

  • крилатих ракет — 4 107 (+0) од.

  • кораблів / катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 71 274 (+149) од.

  • спеціальної техніки — 4 029 (+0) од.

