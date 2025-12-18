ЗСУ знищили 950 окупантів та 27 артсистем РФ протягом доби

Збройні сили України ліквідували 950 загарбників за добу. Також було знищено 27 артсистем і 5 танків противника.
Головні тези:
- За останню добу ЗСУ успішно ліквідували 950 окупантів та знищили 27 артсистем РФ, підтверджуючи свою готовність до захисту країни.
- Актуальні втрати армії РФ у війні проти України, оприлюднені Генштабом ЗСУ, свідчать про високу ефективність оборонних дій українських військ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 193 300 (+950) осіб / persons
танків — 11 432 (+5) од.
бойових броньованих машин — 23 758 (+0) од.
артилерійських систем — 35 232 (+27) од.
РСЗВ — 1 573 (+2) од.
засобів ППО — 1 263 (+1) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 91 716 (+330) од.
крилатих ракет — 4 073 (+0) од.
кораблів — 28 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 70 480 (+119) од.
спеціальної техніки — 4 027 (+0) од.
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-