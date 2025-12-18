ЗСУ знищили 950 окупантів та 27 артсистем РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 950 окупантів та 27 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Збройні сили України ліквідували 950 загарбників за добу. Також було знищено 27 артсистем і 5 танків противника.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ успішно ліквідували 950 окупантів та знищили 27 артсистем РФ, підтверджуючи свою готовність до захисту країни.
  • Актуальні втрати армії РФ у війні проти України, оприлюднені Генштабом ЗСУ, свідчать про високу ефективність оборонних дій українських військ.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 193 300 (+950) осіб / persons

  • танків — 11 432 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 758 (+0) од.

  • артилерійських систем — 35 232 (+27) од.

  • РСЗВ — 1 573 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 263 (+1) од.

  • літаків — 432 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 91 716 (+330) од.

  • крилатих ракет — 4 073 (+0) од.

  • кораблів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 70 480 (+119) од.

  • спеціальної техніки — 4 027 (+0) од.

Дані уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували ще 1730 російських загарбників — інфографіка
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 90 боєзіткнень від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?