Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 захватчиков в сутки. Также были уничтожены 27 артсистем и 5 танков противника.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 захватчиков и уничтожили 27 артсистем РФ за сутки.
- Актуальные потери армии РФ в войне против Украины, обнародованные Генштабом ВСУ, свидетельствуют о высокой эффективности оборонных действий украинских войск.
- Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 включают уничтожение танков, бронированных машин, артиллерийских систем, РСЗО, средств ПВО и многого другого.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 193 300 (+950) человек/persons
танков — 11 432 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 23 758 (+0) ед.
артиллерийских систем — 35 232 (+27) ед.
РСЗО — 1 573 (+2) ед.
средств ПВО — 1263 (+1) ед.
самолетов — 432 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 91 716 (+330) ед.
крылатых ракет — 4073 (+0) ед.
кораблей — 28 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 70 480 (+119) ед.
специальной техники — 4 027 (+0) ед.
Данные уточняются.
