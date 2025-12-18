ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 27 артсистем РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 27 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 захватчиков в сутки. Также были уничтожены 27 артсистем и 5 танков противника.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 захватчиков и уничтожили 27 артсистем РФ за сутки.
  • Актуальные потери армии РФ в войне против Украины, обнародованные Генштабом ВСУ, свидетельствуют о высокой эффективности оборонных действий украинских войск.
  • Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 включают уничтожение танков, бронированных машин, артиллерийских систем, РСЗО, средств ПВО и многого другого.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 193 300 (+950) человек/persons

  • танков — 11 432 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 758 (+0) ед.

  • артиллерийских систем — 35 232 (+27) ед.

  • РСЗО — 1 573 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1263 (+1) ед.

  • самолетов — 432 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 91 716 (+330) ед.

  • крылатых ракет — 4073 (+0) ед.

  • кораблей — 28 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 70 480 (+119) ед.

  • специальной техники — 4 027 (+0) ед.

Данные уточняются.

