Между ВСУ и армией РФ произошло более 110 боестолкновений с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.
- На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
- На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.
Актуальная ситуация на фронте 26 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Три вражеских атаки отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемых авиабомба, произвел 61 обстрел, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. Два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отбили пять вражеских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 27 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Среднее, Редкодуб, Колодец, Шандриголово, Заречное и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны пресекли 19 попыток продвижения противника, бои продолжаются в восьми локациях.
В Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Дроновки.
На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное. Пять боевых столкновений длятся.
Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Вороне и Рыбное, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удар по населенному пункту Просяна.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь попыток врага продвинуться вперед в районе Варваровки и Гуляйполя, еще семь боеприкосновений продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Воздвиженовка, Прилуки и Железнодорожное.
На Ореховском направлении Силы обороны отбивают три атаки врага в районе Малых Щербаков.
