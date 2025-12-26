Между ВСУ и армией РФ произошло более 110 боестолкновений с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло более 110 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
дрон
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 112 боевых столкновений.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.
  • На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
  • На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

Актуальная ситуация на фронте 26 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • Три вражеских атаки отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемых авиабомба, произвел 61 обстрел, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилепки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. Два боевых столкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении наши защитники отбили пять вражеских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, еще четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 27 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Среднее, Редкодуб, Колодец, Шандриголово, Заречное и в сторону населенного пункта Ставки. Силы обороны пресекли 19 попыток продвижения противника, бои продолжаются в восьми локациях.

  • В Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Дроновки.

  • На Константиновском направлении захватчик 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное. Пять боевых столкновений длятся.

  • Сегодня на Александровском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Вороне и Рыбное, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удар по населенному пункту Просяна.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь попыток врага продвинуться вперед в районе Варваровки и Гуляйполя, еще семь боеприкосновений продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Воздвиженовка, Прилуки и Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении Силы обороны отбивают три атаки врага в районе Малых Щербаков.

