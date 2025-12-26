Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 110 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. Два бойові зіткнення тривають.

Три ворожі атаки відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав два авіаудари, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 61 обстріл, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять ворожих атак у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, ще чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 27 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Середнє, Рідкодуб, Колодязі, Шандриголове, Зарічне та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони зупинили 19 спроб просування противника, бої тривають у восьми локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Дронівки.

На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. П’ять бойових зіткнень тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Вороне та Рибне, три боєзіткнення наразі тривають. Авіація противника завдала удару по населеному пункту Просяна.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутись уперед в районі Варварівки та Гуляйполя, ще сім боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Прилуки та Залізничне.