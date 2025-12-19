Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 52 боєзіткнення

Оперативна інформація станом на 16:00 19.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки, у бік Дружелюбівки та Лиману і в районі населеного пункту Шандриголове. Один бій триває.

Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки. Одне боєзіткнення зараз триває.