Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 52 боєзіткнення
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 52 боєзіткнення

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
З початку цієї доби відбулося 52 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • Українські Збройні Сили відбили атаки противника на різних напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
  • Ворожа армія здійснила атаки та спробу прориву в різних населених пунктах, таких як Вовчанськ, Піщане, Дружелюбівка, Лиман, Шандриголове.
  • Збройні сили відбили 15 штурмових дій противника на Костянтинівському напрямку, у тому числі у районах Клебан-Бик, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка.

Актуальна ситуація на фронті 19 грудня

Оперативна інформація станом на 16:00 19.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.

  • На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в бік населеного пункту Піщане.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки, у бік Дружелюбівки та Лиману і в районі населеного пункту Шандриголове. Один бій триває.

  • Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки. Одне боєзіткнення зараз триває.

  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля і Софіївки. Три боєзіткнення тепер тривають.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 10 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне та у бік Новопідгороднього — успіху не мали.

  • На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, ще два боєзіткнення тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнала Підгаврилівка.

  • З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки окупантів в районі Гуляйполя та у бік Добропілля, ще два бойових зіткнення тривають. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.

