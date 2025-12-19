Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 52 боестолкновения

С начала этих суток произошло 52 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 52 боевых столкновения между Вооруженными Силами Украины и армией РФ.
- Украинские Вооруженные Силы отразили атаки противника на разных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Южно-Слобожанское и Купянское.
- Противник совершил атаки и попытки прорыва в различных населенных пунктах, таких как Волчанск, Песчаное, Дружелюбовка, Лиман, Шандриголово.
Актуальная ситуация на фронте 19 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Волчанска, Прилепки и в направлении Избицкого.
В Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в сторону населенного пункта Песчаное.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки, в сторону Дружелюбовки и Лимана и в районе населенного пункта Шандриголово. Один бой продолжается.
Две вражеские атаки отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки. Одно боестолкновение сейчас продолжается.
На Константиновском направлении враг совершил 15 штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополья и Софиевки. Три боестолкновения теперь продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 10 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Зверевое, Котлино, Удачное и в сторону Новоподгородного успеха не имели.
В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Привольное, Согласие и в сторону населенных пунктов Рыбное, Александроград, Новое Запорожье. Силы обороны отразили семь вражеских штурмов, еще два боестолкновения продолжаются. Авиаудару управляемой авиабомбой потерпела Подгавриловка.
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки кафиров в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Воздвиженке.
