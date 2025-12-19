Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 52 боестолкновения

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Волчанска, Прилепки и в направлении Избицкого.

В Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки, в сторону Дружелюбовки и Лимана и в районе населенного пункта Шандриголово. Один бой продолжается.

Две вражеские атаки отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки. Одно боестолкновение сейчас продолжается.