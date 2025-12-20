Ситуація на фронті — 128 боєзіткнень відбулося між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 20.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник сім разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська та Виїмки, чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка та Ступочки.