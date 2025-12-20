Ситуация на фронте — 128 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григорьевки.

На Купянском направлении украинские воины отразили пять атак врага в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Заречное, Среднее, Колодец и в сторону населенного пункта Коровин Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник семь раз атаковал вблизи Дроновки, Северска и Выемки, четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка и Ступочки.