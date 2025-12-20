Ситуация на фронте — 128 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ
Ситуация на фронте — 128 боестолкновений произошло между ВСУ и армией РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 128.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 128 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.
  • Атаки врага были совершены на различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское и Южно-Слобожанское.

Актуальная ситуация на фронте 20 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григорьевки.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили пять атак врага в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Заречное, Среднее, Колодец и в сторону населенного пункта Коровин Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Славянском направлении с начала суток противник семь раз атаковал вблизи Дроновки, Северска и Выемки, четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка и Ступочки.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 52 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 50 атак.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиал, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое и Согласие.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районе Щербаков. Авиаудара КАБами потерпел населенный пункт Преображенка.

  • В Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

