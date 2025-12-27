Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боєзіткнень
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боєзіткнень

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 62 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • Згідно з оперативною інформацією, проти ЗСУ здійснено 62 обстріли на різних напрямках фронту.
  • Ворог чотири рази атакував позиції українських захисників на Південно-Слобожанському напрямку.
  • Бій триває біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки.

Актуальна ситуація на фронті 27 грудня

Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 62 обстріли.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває.

  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили дві спроби просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

  • На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Серебрянки.

  • На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Васюківки та Предтечиного.

  • На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває.

  • Сьогодні на Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, два боєзіткнення наразі тривають.

  • На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя та Білогір’я, ще три боєзіткнення тривають.

  • На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі Щербаків.

  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

