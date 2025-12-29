ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 13 артсистем РФ в течение суток
ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 13 артсистем РФ в течение суток

По состоянию на 29 декабря потери врага за сутки составили 1180 окупантов, сотни единиц беспилотников и многие автотехники.

Главные тезисы

  • За сутки войны ВСУ уничтожили около 1200 оккупантов и 13 артиллерийских систем РФ.
  • Украинские силы успешно ведут операции по уничтожению вражеской техники и личного состава.
  • Боевые потери противника за период с февраля 2022 по декабрь 2025 года достигли значительных показателей по разным категориям техники и личного состава.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 29 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 205 690 (+1 180) человек.

  • танков — 11 472 (+3).

  • боевых бронированных машин — 23 837 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 35 570 (+13) ед.

  • РСЗО — 1 581 ед.

  • средств ПВО — 1 264 ед.

  • самолетов — 434 ед.

  • вертолетов — 347 ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 96 532 (+305) ед.

  • крылатых ракет — 4 136 ед.

  • кораблей / катеров — 28 ед.

  • подводных лодок — 2 ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 71 891 (+113) ед.

  • специальной техники — 4 030 (+1) ед.

