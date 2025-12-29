ВСУ уничтожили почти 1200 оккупантов и 13 артсистем РФ в течение суток

По состоянию на 29 декабря потери врага за сутки составили 1180 окупантов, сотни единиц беспилотников и многие автотехники.
Главные тезисы
- За сутки войны ВСУ уничтожили около 1200 оккупантов и 13 артиллерийских систем РФ.
- Украинские силы успешно ведут операции по уничтожению вражеской техники и личного состава.
- Боевые потери противника за период с февраля 2022 по декабрь 2025 года достигли значительных показателей по разным категориям техники и личного состава.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 29 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 205 690 (+1 180) человек.
танков — 11 472 (+3).
боевых бронированных машин — 23 837 (+6) ед.
артиллерийских систем — 35 570 (+13) ед.
РСЗО — 1 581 ед.
средств ПВО — 1 264 ед.
самолетов — 434 ед.
вертолетов — 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 96 532 (+305) ед.
крылатых ракет — 4 136 ед.
кораблей / катеров — 28 ед.
подводных лодок — 2 ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 71 891 (+113) ед.
специальной техники — 4 030 (+1) ед.
