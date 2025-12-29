ЗСУ знищили майже 1200 окупантів та 13 артсистем РФ протягом доби

Станом на 29 грудня втрати ворога за добу склали 1180 окупантів, сотні одиниць безпілотників та багато автотехніки.
Головні тези:
- Збройні Сили України відзначають успішні операції у знищенні окупантів та артилерійських систем РФ.
- Станом на 29 грудня втрати ворога склали понад 1200 осіб та 13 одиниць артилерійської техніки за добу.
- Протягом періоду з лютого 2022 по грудень 2025 року ворожі бойові втрати сягнули значних показників за різними категоріями техніки та особового складу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 29 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу — близько 1 205 690 (+1 180) осіб.
танків — 11 472 (+3).
бойових броньованих машин — 23 837 (+6) од.
артилерійських систем — 35 570 (+13) од.
РСЗВ — 1 581 од.
засобів ППО — 1 264 од.
літаків — 434 од.
гелікоптерів — 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 96 532 (+305) од.
крилатих ракет — 4 136 од.
кораблів / катерів — 28 од.
підводних човнів — 2 од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 71 891 (+113) од.
спеціальної техніки — 4 030 (+1) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-