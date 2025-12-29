ЗСУ знищили майже 1200 окупантів та 13 артсистем РФ протягом доби
ЗСУ знищили майже 1200 окупантів та 13 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Станом на 29 грудня втрати ворога за добу склали 1180 окупантів, сотні одиниць безпілотників та багато автотехніки.

Головні тези:

  • Збройні Сили України відзначають успішні операції у знищенні окупантів та артилерійських систем РФ.
  • Станом на 29 грудня втрати ворога склали понад 1200 осіб та 13 одиниць артилерійської техніки за добу.
  • Протягом періоду з лютого 2022 по грудень 2025 року ворожі бойові втрати сягнули значних показників за різними категоріями техніки та особового складу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 29 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу — близько 1 205 690 (+1 180) осіб.

  • танків — 11 472 (+3).

  • бойових броньованих машин — 23 837 (+6) од.

  • артилерійських систем — 35 570 (+13) од.

  • РСЗВ — 1 581 од.

  • засобів ППО — 1 264 од.

  • літаків — 434 од.

  • гелікоптерів — 347 од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 96 532 (+305) од.

  • крилатих ракет — 4 136 од.

  • кораблів / катерів — 28 од.

  • підводних човнів — 2 од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 71 891 (+113) од.

  • спеціальної техніки — 4 030 (+1) од.

