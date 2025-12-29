ЗСУ вступили майже у 90 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 29.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулась одна атака противника, також ворог здійснив 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири наступальні дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Наразі два бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дві спроби просунутись уперед у районі Дронівки. Авіаудару КАБами зазнала Миколаївка.