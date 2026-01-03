Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 боїв від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 104.
Головні тези:
- З початку доби відбулося понад 100 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Російські війська здійснили атаки на різних напрямках, у тому числі у районі населених пунктів та укріплень захисників.
- Бойові дії тривають на кількох напрямках, зокрема на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Гуляйпільському.
Актуальна ситуація на фронті 3 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тринадцять разів атакував укріплення наших захисників у районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив десять наступальних дій у районі населених пунктів Синьківка, Нова Кругляківка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців у районі Новоселівки, Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Ольгівка, Дробишеве, Ставки. Зараз ще тривають 5 боєзіткнень.
На Слов’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у районі Дронівки та у бік Закітного.
На Костянтинівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали вісім атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Злагода та Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. Два боєзіткнення в даний час тривають.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 19 бойових зіткнень в районі Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля й Зеленого, п’ять з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка.
На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Степового та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
