Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 боїв від початку доби
Україна
Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 боїв від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 104.

Головні тези:

  • З початку доби відбулося понад 100 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
  • Російські війська здійснили атаки на різних напрямках, у тому числі у районі населених пунктів та укріплень захисників.
  • Бойові дії тривають на кількох напрямках, зокрема на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Гуляйпільському.

Актуальна ситуація на фронті 3 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник тринадцять разів атакував укріплення наших захисників у районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.

  • На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив десять наступальних дій у районі населених пунктів Синьківка, Нова Кругляківка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців у районі Новоселівки, Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Ольгівка, Дробишеве, Ставки. Зараз ще тривають 5 боєзіткнень.

  • На Слов’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у районі Дронівки та у бік Закітного.

  • На Костянтинівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

  • На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.

  • На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали вісім атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Злагода та Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. Два боєзіткнення в даний час тривають.

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 19 бойових зіткнень в районі Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля й Зеленого, п’ять з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка.

  • На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Степового та Новоандріївки.

  • На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

