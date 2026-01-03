Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тринадцять разів атакував укріплення наших захисників у районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив десять наступальних дій у районі населених пунктів Синьківка, Нова Кругляківка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців у районі Новоселівки, Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Ольгівка, Дробишеве, Ставки. Зараз ще тривають 5 боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у районі Дронівки та у бік Закітного.