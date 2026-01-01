Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боїв

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45.
Головні тези:
- Українські війська стикаються з ворожим вторгненням на різних напрямках фронту.
- Українські захисники відбили дев'ять ворожих атак, включаючи два ворожі штурми в районі Антонівського мосту.
Актуальна ситуація на фронті 1 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 01.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув керовану авіабомбу, також здійснив 44 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз атакував укріплення наших захисників у районі Вовчанська.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське. Сили оборони вже відбили дев’ять ворожих атак.
На Покровському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили сім атак ворога у районах населених пунктів Вороне, Вишневе та Рибне, ще одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районі Гуляйполя, одне з яких на даний час продовжується. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки та Варварівка.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми в районі Антонівського мосту.
