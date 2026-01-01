Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 45 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 01.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз атакував укріплення наших захисників у районі Вовчанська.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаційного удару, скинув керовану авіабомбу, також здійснив 44 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське. Сили оборони вже відбили дев’ять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили сім атак ворога у районах населених пунктів Вороне, Вишневе та Рибне, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в районі Гуляйполя, одне з яких на даний час продовжується. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки та Варварівка.