Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 45 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг однажды атаковал укрепление наших защитников в районе Волчанска.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиационный удар, сбросил управляемую авиабомбу, также совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Нововодяно, Мирное, Колодец, Заречное и Ямполь. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское. Силы обороны уже отразили девять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении наши защитники отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Вороне, Вишневое и Рыбное, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районе Гуляйполя, одно из которых в настоящее время продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки и Варваровка.