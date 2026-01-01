Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 45 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 45 боев

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45.

Главные тезисы

  • С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские защитники отразили девять вражеских атак, включая два вражеских штурма в районе Антоновского моста.
  • На различных направлениях фронта продолжаются бои, с вражескими атаками и обстрелами позиций наших войск и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 1 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиационный удар, сбросил управляемую авиабомбу, также совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг однажды атаковал укрепление наших защитников в районе Волчанска.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Нововодяно, Мирное, Колодец, Заречное и Ямполь. В настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

  • На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское. Силы обороны уже отразили девять вражеских атак.

  • На Покровском направлении сегодня враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

  • На Александровском направлении наши защитники отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Вороне, Вишневое и Рыбное, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано восемь боевых столкновений в районе Гуляйполя, одно из которых в настоящее время продолжается. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Святопетровка, Верхняя Терса, Гуляйполе, Цветково, Прилуки и Варваровка.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили два вражеских штурма в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 120 штурмов армии РФ
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 110 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 65 штурмов армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?