ЗСУ відбили 33 атаки армії РФ на Гуляйпільському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб. Зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2341 обстріл.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали 16 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали чотири атаки ворога в районах Дронівки та у бік Закітного, Никифорівки.