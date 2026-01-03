Армія РФ посилила тиск під Куп'янськом — ЗСУ дають відсіч

Російські війська посилили тиск у Куп’янському районі, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом. Українські сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.
Головні тези:
- Армія РФ посилила тиск у Куп'янському районі, але безуспішно намагається проникнути в місто.
- Українські сили контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії російського противника.
- Російські війська зосереджують зусилля на лівому березі річки Оскіл з метою подальшого просування в напрямку Куп'янська.
Росія посилила атаки Куп’янського району
Про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, йдеться не про відновлення позицій на північ від міста, а саме про інтенсивний тиск у районі лівобережжя. Водночас російські підрозділи неодноразово намагалися зайти в сам Куп’янськ невеликими групами.
Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять.
Він також зазначив, що якби противник мав хоча б частковий успіх, то не втратив би закріплення у Куп’янську, яке мав ще два місяці тому.
Упродовж останніх місяців окупанти активізували бойові дії на цьому напрямку, роблячи ставку на інфільтраційні групи та тиск з флангів.
Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що спроби прориву в Куп’янськ завершуються значними втратами для РФ, а місто залишається під контролем Сил оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-