Армія РФ посилила тиск під Куп'янськом — ЗСУ дають відсіч

Російські війська посилили тиск у Куп’янському районі, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом. Українські сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.

Росія посилила атаки Куп’янського району

Про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росія зосередила основні зусилля на лівому березі річки Оскіл, намагаючись створити умови для подальшого просування у напрямку Куп'янська.

За його словами, йдеться не про відновлення позицій на північ від міста, а саме про інтенсивний тиск у районі лівобережжя. Водночас російські підрозділи неодноразово намагалися зайти в сам Куп’янськ невеликими групами.

Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять.

Він також зазначив, що якби противник мав хоча б частковий успіх, то не втратив би закріплення у Куп’янську, яке мав ще два місяці тому.

Всі спроби росіян повернутися в місто наразі залишаються безрезультатними.

Упродовж останніх місяців окупанти активізували бойові дії на цьому напрямку, роблячи ставку на інфільтраційні групи та тиск з флангів.