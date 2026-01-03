Армия РФ усилила давление под Купянском — ВСУ дают отпор

Российские войска усилили давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

Россия усилила атаки Купянского района

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска.

По его словам, речь идет не о возобновлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левобережья. В то же время, российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

Они пускали группы инфильтрации прямо в город, но те туда просто не проходят.

Он также отметил, что если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имело еще два месяца назад.

Все попытки россиян вернуться в город остаются безрезультатными.

В последние месяцы оккупанты активизировали боевые действия на этом направлении, делая ставку на инфильтрационные группы и давление с флангов.