Армия РФ усилила давление под Купянском — ВСУ дают отпор

Российские войска усилили давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.
Россия усилила атаки Купянского района
Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, речь идет не о возобновлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левобережья. В то же время, российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.
Они пускали группы инфильтрации прямо в город, но те туда просто не проходят.
Он также отметил, что если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имело еще два месяца назад.
В последние месяцы оккупанты активизировали боевые действия на этом направлении, делая ставку на инфильтрационные группы и давление с флангов.
Ранее украинские военные не раз сообщали, что попытки прорыва в Купянск завершаются значительными потерями для РФ, а город остается под контролем Сил обороны.
