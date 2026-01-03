Армия РФ усилила давление под Купянском — ВСУ дают отпор
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усилила давление под Купянском — ВСУ дают отпор

ВСУ
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Российские войска усилили давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

Главные тезисы

  • Мощное давление российских войск в районе Купянска сталкивается с сопротивлением украинских сил обороны.
  • Украинские военные полностью контролируют ситуацию и отражают инфильтрационные попытки врага проникнуть в город.
  • Российские подразделения активизировали свои действия на левом берегу реки Оскол в попытках продвижения в направлении Купянска.

Россия усилила атаки Купянского района

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска.

По его словам, речь идет не о возобновлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левобережья. В то же время, российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

Они пускали группы инфильтрации прямо в город, но те туда просто не проходят.

Он также отметил, что если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имело еще два месяца назад.

Все попытки россиян вернуться в город остаются безрезультатными.

В последние месяцы оккупанты активизировали боевые действия на этом направлении, делая ставку на инфильтрационные группы и давление с флангов.

Ранее украинские военные не раз сообщали, что попытки прорыва в Купянск завершаются значительными потерями для РФ, а город остается под контролем Сил обороны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ прорвали оборону россиян в Купянске, начались зачистки
Ситуация в Купянске — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит в Купянске — последние подробности
В Купянске продолжаются бои
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины освободили большую часть Купянска
Ситуация в Купянске — последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?