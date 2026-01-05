ЗСУ відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби
ЗСУ відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби, продовжуючи захищати українські позиції на різних напрямках.
  • Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію про 80 бойових зіткнень, що відбулися 5 січня 2026 року.
  • Українські захисники вдало стримують атаки ворога на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та інших напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 5 січня

Оперативна інформація станом на 16:00 05.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська.

  • На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. В даний час один бій триває.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника поблизу Закітного, один бій ще триває.

  • На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Ще одне бойове зіткнення триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 20 атак.

  • Сьогодні на Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вишневе та Злагода.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще п’ять зіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Залізничне та Різдвянка.

  • На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антоновського мосту.

