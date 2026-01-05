Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби, продовжуючи захищати українські позиції на різних напрямках.
- Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію про 80 бойових зіткнень, що відбулися 5 січня 2026 року.
- Українські захисники вдало стримують атаки ворога на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 5 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 05.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. В даний час один бій триває.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника поблизу Закітного, один бій ще триває.
На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Ще одне бойове зіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 20 атак.
Сьогодні на Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вишневе та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще п’ять зіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Залізничне та Різдвянка.
На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антоновського мосту.
