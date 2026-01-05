ЗСУ знищили майже 1000 окупантів і 29 артсистем РФ протягом доби

Станом на 5 січня втрати ворога за добу склали 990 окупантів, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів.
Головні тези:
- За день знищено майже 1000 окупантів та 29 артилерійських систем РФ, свідчення про успішні оборонні операції Збройних сил України.
- Орієнтовні втрати армії Російської Федерації за період з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2026 року включають понад 1,2 мільйона ворожих бійців та тисячі одиниць техніки.
- ЗСУ ефективно ведуть оборону, здійснюючи велику кількість успішних контратак та знищуючи значну кількість техніки та ворожих сил.
Актуальні втрати армії РФ станом на 5 січня
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу — близько 1 212 520 (+990) осіб.
танків — 11 507 (+8) од.
бойових броньованих машин — 23 857 (+2) од.
артилерійських систем — 35 785 (+29) од.
РСЗВ — 1 592 (+2) од.
засобів ППО — 1 268 од.
літаків — 434 од.
гелікоптерів — 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 100 564 (+704) од.
крилатих ракет — 4 137 од.
кораблів / катерів — 28 од.
підводних човнів — 2 од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 72 945 (+169) од.
спеціальної техніки — 4 036 (+1) од.
