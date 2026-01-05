ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток

По состоянию на 5 января потери врага за сутки составили 990 окупантов, до двухсот единиц техники и более 700 дронов.
Главные тезисы
- Потери армии РФ в ходе оборонных операций составили до двухсот единиц техники, более 700 дронов и почти 1000 оккупантов.
- Украинские Вооруженные силы успешно осуществляют контратаки, уничтожая значительное количество техники и вражеских сил.
- Ориентировочные боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 января 2026 года включают более 1,2 миллиона вражеских бойцов и тысячи единиц техники.
Актуальные потери армии РФ по состоянию на 5 января
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 5 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 212 520 (990) человек.
танков — 11 507 (+8) ед.
боевых бронированных машин — 23 857 (+2) ед.
артиллерийских систем — 35 785 (+29) ед.
РСЗО — 1 592 (+2) ед.
средств ПВО — 1 268 ед.
самолетов — 434 ед.
вертолетов — 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 100 564 (+704) ед.
крылатых ракет — 4 137 ед.
кораблей / катеров — 28 ед.
подводных лодок — 2 ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 72 945 (+169) ед.
специальной техники — 4 036 (+1) ед.
