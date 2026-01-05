ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток
ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
По состоянию на 5 января потери врага за сутки составили 990 окупантов, до двухсот единиц техники и более 700 дронов.

Главные тезисы

  • Потери армии РФ в ходе оборонных операций составили до двухсот единиц техники, более 700 дронов и почти 1000 оккупантов.
  • Украинские Вооруженные силы успешно осуществляют контратаки, уничтожая значительное количество техники и вражеских сил.
  • Ориентировочные боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 января 2026 года включают более 1,2 миллиона вражеских бойцов и тысячи единиц техники.

Актуальные потери армии РФ по состоянию на 5 января

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Возведение Генштаба ВСУ

Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 5 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 212 520 (990) человек.

  • танков — 11 507 (+8) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 857 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 35 785 (+29) ед.

  • РСЗО — 1 592 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1 268 ед.

  • самолетов — 434 ед.

  • вертолетов — 347 ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 100 564 (+704) ед.

  • крылатых ракет — 4 137 ед.

  • кораблей / катеров — 28 ед.

  • подводных лодок — 2 ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 72 945 (+169) ед.

  • специальной техники — 4 036 (+1) ед.

