Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили в 140 боестолкновений с оккупантами

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 140 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.
- Украинские воины вступили в 140 боестолкновений с оккупантами на разных направлениях фронта.
- Основные направления боевых действий: Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 7 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак вражеских войск, еще четыре столкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Тернова.
В Купянском направлении противник восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Сейчас ведутся два боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодец, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник предпринял девять попыток прорвать оборону наших защитников в районах, Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного, сейчас идет бой.
На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 44 атаки противника, шесть боеприкосновений еще продолжаются.
На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Наши воины отбили 19 вражеских штурмов, еще пять боеприкосновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 боевых столкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боевых столкновений длятся.
На Ореховском направлении враг совершил три атаки в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.
