Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили в 140 боестолкновений с оккупантами

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак вражеских войск, еще четыре столкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Тернова.

В Купянском направлении противник восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Сейчас ведутся два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодец, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник предпринял девять попыток прорвать оборону наших защитников в районах, Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного, сейчас идет бой.