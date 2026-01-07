Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили в 140 боестолкновений с оккупантами
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили в 140 боестолкновений с оккупантами

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 140 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.
  • Украинские воины вступили в 140 боестолкновений с оккупантами на разных направлениях фронта.
  • Основные направления боевых действий: Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и другие.

Актуальная ситуация на фронте 7 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак вражеских войск, еще четыре столкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Тернова.

  • В Купянском направлении противник восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Сейчас ведутся два боестолкновения.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодец, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении противник предпринял девять попыток прорвать оборону наших защитников в районах, Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного, сейчас идет бой.

  • На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили уже 44 атаки противника, шесть боеприкосновений еще продолжаются.

  • На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Александроград, Январское, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Наши воины отбили 19 вражеских штурмов, еще пять боеприкосновений продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 24 боевых столкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боевых столкновений длятся.

  • На Ореховском направлении враг совершил три атаки в сторону Степногорска.

  • На Приднепровском направлении противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 33 атаки армии РФ на Гуляйпольском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 1000 оккупантов и 29 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?