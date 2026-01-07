Ситуація на фронті загострилася — ЗСУ вступили у 140 боєзіткнень з окупантами

Оперативна інформація станом на 16:00 07.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворожих військ, ще чотири зіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Наразі точиться два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник зробив дев’ять спроб прорвати оборону наших захисників в районах, Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного, наразі точиться бій.