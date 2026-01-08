Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби відбулося 54 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Відбулося 54 бойових зіткнення на фронті, включаючи спроби атаки ворожих військ на українські позиції.
- Сили оборони успішно відбили штурмові дії окупантів на Північно–Слобожанському та інших напрямках.
- Російські загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів, але зазнали відсічі від українських захисників.
Актуальна ситуація на фронті 8 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 08.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак ворожих військ, три з яких ще тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався йти вперед на позиції наших військ у бік Куп’янська, отримав відсіч.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 16 атак противника.
На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення тривають.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.
На Придніпровському напрямку противник один раз марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.
