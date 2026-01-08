Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 08.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак ворожих військ, три з яких ще тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався йти вперед на позиції наших військ у бік Куп’янська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають.