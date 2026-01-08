ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби
ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 8 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 215 900 осіб, зокрема 1 400 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ у рамках війни з Росією.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною налічують понад 1 215 900 осіб.
  • Армія РФ зазнала великих втрат у техніці та технологіях, включаючи танки, артилерію та літаки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 521 (+6),

  • бойових броньованих машин — 23 874 (+9),

  • артилерійських систем — 35 874 (+17),

  • РСЗВ — 1 596 (+1),

  • засобів ППО — 1 269 (+0),

  • літаків — 434 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 074 (+225),

  • крилатих ракет — 4 137 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 73 336 (+112),

  • спеціальної техніки — 4 037 (+0).

Дані уточнюються.

