ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 8 січня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 215 900 осіб, зокрема 1 400 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За останню добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів РФ у рамках війни з Росією.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною налічують понад 1 215 900 осіб.
- Армія РФ зазнала великих втрат у техніці та технологіях, включаючи танки, артилерію та літаки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 521 (+6),
бойових броньованих машин — 23 874 (+9),
артилерійських систем — 35 874 (+17),
РСЗВ — 1 596 (+1),
засобів ППО — 1 269 (+0),
літаків — 434 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 074 (+225),
крилатих ракет — 4 137 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 336 (+112),
спеціальної техніки — 4 037 (+0).
Дані уточнюються.
